Tomorrowland Foundation steunt vzw Mobile School Ben Conaerts

16 juli 2019

16u42 0 Boom Tomorrowland draait meer dan alleen een onvergetelijk weekend beleven. Met de Tomorrowland Foundation zet het festival zich ook in voor projecten die kwetsbare jongeren de kans geven om zich persoonlijk en creatief te ontwikkelen.

Vorig jaar in april kon de Tomorrowland Foundation een dans-, kunst- en muziekschooltje openen in Nepal. Voor dit jaar slaat de organisatie de handen in elkaar met de vzw Mobile School. Dat is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. De vzw ontwikkelt mobiele scholen waarmee straathoekmedewerkers van over de hele wereld aan de slag kunnen.

“Zo’n mobiele school moet je bekijken als een rijdend en uitklapbaar schoolbord, uitgerust met meer dan 300 educatieve panelen en spelletjes”, klinkt het bij de Tomorrowland Foundation. “Momenteel rijden er 53 mobiele schooltjes in 27 landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa. Dankzij de steun van de People of Tomorrow kunnen we de vzw Mobile School ondersteunen voor de bouw van vijf nieuwe mobiele scholen in landen als Haïti, Kenia, Polen, Togo en Litouwen.”

Festivalgangers kunnen de Tomorrowland Foundation op verschillende manieren ondersteunen. Je kan twee Pearls, Tomorrowlandmunten, schenken bij de activatie van je festivalbandje, je kan Pearls schenken aan de mobiele Tomorrowland Foundation-teams of een Tomorrowlandvlag aankopen. Voor elke verkochte vlag gaat er immers 5 euro naar de Foundation.