Tomorrowland begint al op vliegtuig: 240 vluchten vanuit 83 luchthavens Ben Conaerts

15 juli 2019

Met meer dan 200 verschillende nationaliteiten op één plek brengt Tomorrowland nagenoeg de hele wereld samen. Ruim 37.000 mensen komen met de ‘Global Journey’-formule naar Boom afgezakt. De meeste komen met het vliegtuig, maar vele komen ook per trein en per bus. Liefst 13.000 festivalgangers reizen via Brussels Airlines en 11.000 gasten verblijven in een hotel.

In totaal vertrekken er 240 vluchten vanuit 83 verschillende luchthavens. Voor vele ‘People of Tomorrow’ begint de ‘madness’ dan al, want op 55 vluchten zullen de eerste beats al weerklinken. Op 9 ‘party flights’ gaat men een nóg een stap verder en kunnen de passagiers genieten van een live dj-set. Daarenboven zijn er nog 30 ‘gate parties’ die worden georganiseerd op de luchthavens zelf.