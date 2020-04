Tomorrowland bedeelt al meteen 18.000 exemplaren van buurtkrant met informatie over annulering Ben Conaerts

16 april 2020

16u22 0 Boom Eén dag nadat officieel bekend werd dat Tomorrowland dit jaar niet zal doorgaan, heeft de organisatie al 18.000 exemplaren van haar buurtkrant laten bedelen aan haar buren. Daarin vind je onder meer reacties op de annulering en informatie over de ticketverkoop voor de editie van 2021.

De zestiende editie van Tomorrowland zal dus pas plaatsvinden in de zomer van 2021. In haar buurtkrant legt de organisatie onder meer uit waarom ze helemaal achter die beslissing staat. “Tomorrowland 2020 had alles om een fantastische editie te worden. Maar er is niets belangrijkers dan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de omwonenden, bezoekers, partners, leveranciers en medewerkers. Alleen wanneer iedereen zich nu aan de maatregelen van de overheid houdt, kan het gewone leven hopelijk zo snel mogelijk weer op gang komen. Het motto van de ‘People of Tomorrow’ is nu passender dan ooit tevoren: ‘Live Today, Love Tomorrow, Love Forever’.”

Tickets

Ook over wat er met de tickets voor 2020 moet gebeuren, wordt meer informatie gegeven. Zoals reeds bekend was, zullen alle tickets voor de editie van 2020 worden overgezet naar de editie van 2021. Een Full Madness Pass voor het eerste weekend dit jaar zal dus bijvoorbeeld worden overgezet naar een ticket voor het eerste weekend van volgend jaar. Wie een voordeelticket had, zal op een later tijdstip een nieuw e-ticket ontvangen. Wens je geen gebruik te maken van je voordeelticket, dien je dat voor 30 november 2020 te laten weten via buurt@tomorrowland.be. Ook festivalgangers met een garantieticket mogen zich verwachten aan een nieuw e-ticket. Wie geen gebruik wil maken van dat ticket, kan dit vanaf oktober 2020 registreren op de Exchange Desk.

De krant is hier digitaal te bekijken.