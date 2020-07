Toerisme Rupelstreek zet Baksteenroute in de kijker Ben Conaerts

29 juli 2020

17u15 0 Boom Toerisme Rupelstreek zet op zondag 2 augustus de Baksteenroute in de kijker. Deelnemers kunnen onderweg genieten van een gratis streekbierproevertje.

De Baksteenroute is zo’n 38 kilometer lang en dompelt je onder in het recente baksteenverleden van de Rupelstreek. Wie zondag de fietsroute doet, wordt door Toerisme Rupelstreek getrakteerd op een extraatje. Tussen 10 en 15 uur kan je een bonnetje voor een gratis streekbierproevertje afhalen bij de twee startpunten: brouwerij Ganzenhof in Steenwinkelstraat 377 in Schelle en De Musette aan fietsknooppunt 26 in Boom.

Deelnemen is gratis. Toerisme Rupelstreek roept alle fietsers wel op om de coronamaatregelen te respecteren en enkel individueel of met je bubbel te fietsen.