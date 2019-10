Toerisme Rupelstreek reikt prijzen wandelzoektocht uit Ben Conaerts

Toerisme Rupelstreek heeft de prijzen uitgereikt van haar jaarlijkse wandelzoektocht. Liefst 212 mensen hebben de voorbije zomer aan de zoektocht in Boom deelgenomen. 124 deelnemers stuurden hun antwoordformulier in. Als beste kwam Lucien Van Acker uit de bus. Hij werd samen met negentien andere winnaars beloond met een mooi prijzenpakket. Uit de deelnemers van Boom werden nog eens vijf gelukkigen geloot die ook in de prijzen vielen.

De wandelzoektocht kwam net zoals elk jaar tot stand door een samenwerking tussen de gemeente, partners, vrijwilligers en de vzw Toerisme Rupelstreek. “Het succes van het initiatief bewijst weer maar eens dat de samenwerking tussen verschillende partijen van groot belang is”, zegt Axel Boen, voorzitter van Toerisme Rupelstreek. “We zullen zeker volgend jaar opnieuw een zoektocht organiseren. Dan kiezen we voor Hemiksem als locatie.”