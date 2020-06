Toerisme Rupelstreek lanceert brochure met zomertips voor kinderen Ben Conaerts

19 juni 2020

14u47 0 Boom Een zomervakantie in eigen streek doorbrengen, kan ook meer dan de moeite zijn. Toerisme Rupelstreek heeft daarvoor een digitale brochure ontworpen met tien leuke activiteiten die kinderen kunnen doen in de Rupelstreek.

“De laatste weken merken we dat onze eigen inwoners onze regio al fietsend en wandelend herontdekken”, zegt Axel Boen, voorzitter van Toerisme Rupelstreek. “Daarom beslisten we deze zomer iets extra te doen voor de jongste inwoners en een brochure te maken om de kinderen samen met ouders of grootouders de Rupelstreek te laten verkennen. Natuurlijk kunnen ook jeugdverenigingen hier gebruik van maken.”

De brochure, die de naam ‘Hé jij daar!’ heeft gekregen, lijst tien leuke, laagdrempelige activiteiten op met een mooie afwisseling van locatie en inhoud. Zo kan je Gallowayrunderen gaan spotten in het natuurgebied Walenhoek in Niel, op zoek gaan naar je favoriete trol in De Schorre in Boom en gaan picknicken in het abdijpark in Hemiksem. Wie vijf of meer zaken heeft afgestreept, mag ook een verrassing afhalen in het infokantoor van Toerisme. Nóg een leuk extraatje: op de achterzijde van de lijst staan ook enkele spelletjes en een quizje.

De brochure is gratis te downloaden via de website van Toerisme Rupelstreek en de Rupelgemeenten. Daarnaast kan je ze ook terugvinden in het infokantoor Rupelstreek, de gemeentehuizen en op verschillende kindvriendelijke plaatsen in de Rupelstreek.