Toerisme Rupelstreek houdt wandelzoektocht in Boom Ben Conaerts

20 juni 2019

Toerisme Rupelstreek organiseert deze zomer opnieuw haar jaarlijkse wandelzoektocht. Deze keer werd er voor Boom gekozen als uitvalsbasis.

“De fotozoektocht brengt je langs gekende en minder gekende plekjes van Boom”, zegt Axel Boen, voorzitter van Toerisme Rupelstreek. “Iedereen uit alle uithoeken van het land is van harte welkom om deel te nemen aan de zoektocht en onze prachtige streek te ontdekken.”

Aan de hand van kleurenfoto’s die op het parcours genomen werden, los je dertig vragen op. Als je dan ook nog de schiftingsvraag juist inschat én het ingevulde formulier tijdig terugbezorgt, maak je kans op mooie prijzen.

Deelnemen kan nog tot 15 september 2019. Je kan voor 4 euro een deelnameformulier kopen in het infokantoor van Toerisme Rupelstreek, in het gemeentehuis van Boom, ’t Melkhuisje en taverne Obelisk in Boom. Antwoordformulieren kunnen uitsluitend binnengebracht worden in het infokantoor van Toerisme Rupelstreek. In het najaar volgt de uitreiking van de prijzenpot. Alle winnaars worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.