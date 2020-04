Toerisme Rupelstreek bezorgt woonzorgcentra 900 postkaartjes: “We brengen de warmte van onze regio in de huiskamer” Ben Conaerts

01 april 2020

12u56 0 Boom Toerisme Rupelstreek wil de rusthuisbewoners van de Rupelstreek in deze coronatijden een hart onder de riem steken. De medewerkers en vrijwilligers hebben de voorbije dagen meer dan 900 persoonlijke postkaartjes geschreven en overhandigd aan de woonzorgcentra.

Elk woonzorgcentrum in de Rupelstreek mocht een aantal postkaartjes ontvangen. “Op deze manier brengen we de warmte van onze regio in de huiskamer en hopen we om een glimlach op ieders gezicht te toveren”, zegt toeristisch coördinator Karin De Mulder. “Het is ook een oproep aan familie en vrienden om eveneens de pen in de hand te nemen en een kaartje te schrijven naar hun geliefden.”

Ook de horecauitbaters krijgen van Toerisme Rupelstreek een duwtje in de rug. Op de Facebookpagina van de vzw staan zaken uit de streek gebundeld die een takeaway- of traiteurservice aanbieden. “Ik ben blij dat we in deze tijden dergelijke initiatieven kunnen organiseren”, zegt voorzitter Axel Boen. “Een samenwerking opstarten tussen toerisme, lokale economie en sociale zaken, allemaal met één doel: mensen helpen en warmte uitdragen. Daar doen we het voor.”