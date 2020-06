Toch een beetje Tomorrowland deze zomer: organisatie pakt uit met digitaal festival Ben Conaerts

04 juni 2020

17u59 0 Boom Goed nieuws voor Tomorrowlandfans. Massa-evenementen mogen dan wel tot eind augustus verboden zijn, de Tomorrowlandorganisatie pakt wel uit met een digitaal alternatief. Op zaterdag 25 en zondag 26 juli staat ‘Tomorrowland Around The World, the digital festival’ gepland. Bezoekers van over de hele wereld kunnen vanachter hun pc, laptop, smartphone of tablet meegenieten.

‘Tomorrowland Around The World, the digital festival’ kondigt zich aan als een bijzondere festivalervaring die toegankelijk is voor mensen van alle leeftijden, eender waar ter wereld. Festivalbezoekers zullen eenvoudig kunnen navigeren door een magische en nieuw gecreëerde Tomorrowlandlocatie met een pc, laptop, smartphone of tablet – je hebt geen speciale VR-bril nodig – en zo het volledige festivalterrein met acht podia kunnen ontdekken. Elk podium zal muziek bieden van ’s werelds beste dj’s en een groot deel van de vuurwerk- en lasershows die kenmerkend zijn voor Tomorrowland. Als kers op de taart wordt de iconische Mainstage van dit jaar, volledig in het thema van 2020, onthuld. Daarnaast staan er nog heel wat andere interactieve ervaringen gepland, zoals webinars, games en workshops.

Bijeenkomsten

“‘Tomorrowland Around The World’ is het resultaat van een teamprestatie van honderden mensen die dag en nacht aan het werk zijn om een nooit eerder geziene interactieve entertainmentervaring neer te zetten”, zegt Michiel Beers, medeoprichter van Tomorrowland. “Sinds we met dit project gestart zijn en alle ideeën bij elkaar kwamen, voelden we meteen veel positiviteit van iedereen die erbij betrokken is. Voor ons is het een beetje de festivalervaring heruitvinden, maar we geloven echt dat we de spirit van Tomorrowland naar mensen thuis over de hele wereld kunnen brengen. We hopen dat honderdduizenden mensen zich op een verantwoorde manier zullen verenigen en dat er kleine Tomorrowlandbijeenkomsten bij mensen thuis zullen worden georganiseerd. Vooral tijdens het weekend waar normaal Tomorrowland België zou plaatsvinden, hebben we echt de kracht om de wereld te verenigen.”

‘Tomorrowland Around The World’ zal plaatsvinden op zaterdag 25 en 26 juli, exclusief via www.tomorrowland.com. De line-up wordt aangekondigd op maandag 15 juni, de ticketverkoop start op donderdag 18 juni via tomorrowland.com. Een dagticket kost 12,5 euro en een weekendticket kost 20 euro.