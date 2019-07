Tijdelijke verkeersmaatregelen voor Tomorrowland, maar handelaars blijven bereikbaar Ben Conaerts

16 juli 2019

16u27 0 Boom Tijdens Tomorrowland worden heel wat tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Rond het festivalterrein en de camping worden er net als de afgelopen jaren perimeters ingesteld waar het verkeer beperkt wordt.

Er wordt opnieuw gewerkt met twee soorten perimeters: de bewonerszone, de zogenaamde oranje zone, en de veiligheidsperimeter, de zogenaamde groene zone. De groene zone bestaat uit de straten rond het festivalterrein, waaronder de Dirkputstraat, de Bosstraat, de Schommelei en een deel van de Kapelstraat. In de groene zone beschikken inwoners over een groene bewonerskaart die werd uitgereikt door de gemeente. Leveranciers, diensten en bezoekers krijgen enkel toelating als ze over een doorlaatbewijs beschikken. Voor bedrijven, verenigingen en zorgverstrekkers zijn deze doorlaatbewijzen verkrijgbaar in het gemeentehuis, bewoners met individuele vragen dienen hiervoor naar het Buurthuis van Tomorrowland te gaan. Tijdens de twee festivalweekends zullen stewards en politie vanaf woensdagavond 18 uur tot maandagmiddag 16 uur deze zone controleren.

In de oranje zone wordt festivalverkeer zoveel mogelijk geweerd, maar wordt lokaal verkeer steeds toegelaten. Op die manier blijven lokale handelszaken en bestemmingen steeds bereikbaar. Bewoners van de zone beschikken over een gepersonaliseerde oranje bewonerskaart die je kan afhalen in het gemeentehuis. Je hebt deze kaart nodig om de toegang tot de zone te vergemakkelijken en in de oranje zone te parkeren. De toegangen tot de zone zullen op festivaldagen bemand worden door stewards.

De snelste manier om jezelf tijdens het festival te verplaatsen in Boom en Rumst is echter per fiets of te voet. Fietsers en voetgangers hebben in alle zones vrije doorgang, behalve op de Schommelei in Boom.