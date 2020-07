Tientallen kinderen genieten van Trollenvertellingen in De Schorre Ben Conaerts

02 juli 2020

19u23 0 Boom De eerste Trollenvertellingen in De Schorre zijn alvast in de smaak gevallen. Tientallen kinderen kwamen donderdag genieten van een verhaal over deze mythische wezentjes.

De zeven grote trollen in De Schorre spreken bij vele kinderen tot de verbeelding. Daarom werkte het provinciaal recreatiedomein samen met de Gezinsbond deze zomer de Trollenvertellingen uit. Dat die in de smaak vallen van het jonge volkje, is nu al duidelijk. Tientallen kinderen kwamen donderdag samen met hun ouders vol aandacht luisteren naar het zelfgeschreven verhaal van verteller Maarten Van Rompaey. Hij nam hen mee op een meeslepend verhaal over Nora, de kleinste trol in het domein.

“Het was heel plezant, ik heb veel toffe reacties gekregen”, zegt Maarten. “Het verhaal dat ik vertel, is gebaseerd op een bestaand verhaal. Maar ik heb er een eigen versie van gemaakt, met Nora in de hoofdrol.”

“De Trollenvertellingen vinden nog tot het einde van augustus elke donderdag plaats”, zegt Kathleen Vandendriessche van De Schorre. “We hebben nu al meer dan 130 inschrijvingen binnengekregen voor de komende weken. Het is dus duidelijk een activiteit die heel populair is. Wie de vertellingen wil bijwonen, wacht best niet te lang meer.”

Info en tickets: www.deschorre.be.