Tienerwerking Rupeljoeng stuurt jongeren postkaartjes: “Hoe breng jij de zomervakantie door?” Ben Conaerts

26 augustus 2020

17u15 0 Boom De intergemeentelijke tienerwerking Rupeljoeng heeft alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit Niel, Schelle, Boom, Aartselaar en Rumst een postkaart gestuurd. Daarop kunnen ze laten weten hoe zij deze bijzondere zomervakantie doorbrengen.

Het is een zomer als geen ander. Vakantie in eigen land, afstand houden en met niet te veel mensen afspreken. Maar Rupeljoeng - een samenwerking tussen de jeugddiensten van de gemeentes Rumst, Boom, Aartselaar, Niel en Schelle – helpt de tieners om hun thuisvakantie op een leuke manier in te vullen. Zo hebben alle jongeren van 12 tot 16 jaar een postkaart in de brievenbus gekregen. Bedoeling is dat ze daarop een tekening maken of een boodschap schrijven en op die manier laten weten hoe ze de zomer hebben doorgebracht. Wie de foto deelt op de sociale media met de hashtag ‘Rupeljoeng’, maakt kans op een waardebon van 20 euro.

Andere anti-verveeltips en leuke uitdagingen om je zomer kleur te geven zijn te vinden op de Facebookpagina van Rupeljoeng.

