Ticketverkoop Putteke Winter van start Ben Conaerts

03 oktober 2019

De ticketverkoop voor de jaarlijkse winterwandeling Putteke Winter in De Schorre is van start gegaan. Wie er op vrijdag 13 en zaterdag 14 december bij wil zijn, doet er goed aan nu al tickets te bestellen. De afgelopen jaren was het evenement regelmatig uitverkocht en ook nu vliegen de tickets al vlot de deur uit.

Nieuw is dat er voor deze editie zal worden gewerkt met tijdslots. “Dat wil zeggen dat er je start binnen een vooraf bepaald tijdsblok dat je zelf kan aangeven bij de aankoop van je tickets”, zegt Kathleen Vandendriessche van De Schorre. “Op die manier beperken we de wachtrijen aan de kassa’s, acts en kraampjes tot een minimum en kan je als bezoeker het maximum uit je avond halen.”

Tickets voor Putteke Winter kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa en zijn te bestellen via de website www.deschorre.be.