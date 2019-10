Theater Piep mag na 35 jaar niet meer flyeren in zes basisscholen: “Ticketverkoop loopt meteen stuk stroever” Ben Conaerts

21 oktober 2019

14u21 0 Boom Theater Piep heeft het alsmaar moeilijker om de theaterzalen gevuld te krijgen. Volgens het theatergezelschap zelf komt dat omdat ze in een aantal basisscholen niet langer flyers mag laten bedelen. “Meer dan 1.300 kinderen kunnen we nu niet langer bereiken”, zegt oprichtster Elly Coeck (76).

Theater Piep is een waar begrip in Boom. Al een kleine veertig jaar zetten kinderen en jongeren bij Piep hun eerste stapjes in de theaterwereld. Twee keer per jaar kruipen ze de planken op en tonen ze hun acteerkunsten aan het grote publiek. Vaker wel dan niet zit de zaal afgeladen vol, maar al een tijd gaat de ticketverkoop een stuk moeilijker. De reden? Theater Piep mag van enkele scholen niet langer haar flyers laten bedelen. Volgens het gezelschap een grote publicitaire troef die wegvalt.

Sommige scholen willen zich beperken tot het nieuws van de eigen school of gemeente. Zelfs de wet op de privacy wordt als excuus gebruikt Oprichtster Elly Coeck

Rechtstreeks contact

“Al 35 jaar laten we in een aantal scholen uit de streek flyers bedelen als er een nieuw toneelstuk aankomt”, zegt oprichtster Elly Coeck. “Daarmee hadden we een rechtstreeks contact met de kinderen van zowat alle basisscholen uit de regio. Maar blijkbaar circuleren er op sommige scholen zoveel flyers dat de directie daar paal en perk aan wil stellen. De afgelopen maanden hebben al zes scholen uit Boom, Schelle en Willebroek onze flyers geweigerd. Sommige scholen willen zich beperken tot het nieuws van de eigen school of gemeente. Zelfs de wet op de privacy wordt als excuus gebruikt.”

Facebook

“We voorzien voor elk nieuw toneelstuk 5.000 flyers, maar daarvan kunnen we er nu 1.300 niet meer bedelen. Dat zijn dus 1.300 kinderen die we niet meer rechtstreeks kunnen bereiken. Reclame maken via Facebook? Dat is misschien een mogelijkheid, maar we mikken met onze toneelstukken vooral op de groep kinderen van 5 tot 12 jaar. Ik denk niet dat die al actief zijn op de sociale media. Eigenlijk waren de flyers op school voor ons de perfecte manier om die kinderen te informeren. Dat is 35 jaar lang probleemloos gebeurd, tot nu dus”, zucht Elly.

Assepoester

Het baart het team van Theater Piep wel wat kopzorgen, zeker nu er binnenkort een nieuw toneelstuk aankomt. Op zaterdag 23 en zondag 23 november brengen de Piepers hun versie van ‘Assepoester’ op de planken van de Boomse Schouwburg. Dertig acteurs, allen tussen de 15 en 21 jaar, zullen het bekende sprookje in totaal vier keer tot leven wekken, met twee namiddagvoorstellingen en één ochtend- en één avondvoorstelling. Maar of de zaal ook deze keer gevuld zal geraken, is nog maar de vraag. “De ticketverkoop gaat ook nu weer heel traag”, zegt Elly. “Vroeger waren de twee namiddagvoorstellingen al in september volzet. Nu is het midden oktober en zijn nog niet de helft van de tickets de deur uit. Maar het is natuurlijk nog een maand, dus ik blijf hopen dat de verkoop nog op gang komt.”

Tickets voor ‘Assepoester’ kosten 10 euro en zijn te reserveren via tel. 0486 21 82 64 of theaterpiep@skynet.be. Je vindt meer info over de voorstelling op de website www.theater-piep.be.