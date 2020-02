Theater Piep maakt zich op voor nieuw toneelstuk ‘Aladdin Verliefd’ Ben Conaerts

21 februari 2020

16u22 0 Boom Theater Piep maakt zich weer op voor een nieuw toneelstuk. De jonge acteurs en actrices brengen deze keer het stuk ‘Aladdin Verliefd’ op de planken.

In ‘Aladdin Verliefd’ kan je veertien jeugdige acteurs van Theater Piep aan het werk zien. Tien onder hen zijn niet ouder dan 14 jaar, de overige vier zijn tussen de 17 en 18 jaar. Elly Coeck, oprichtster van Piep, schreef het stuk zelf. “Alle toneelversies die ik vond, waren immers geschreven voor jongvolwassenen”, legt ze uit. “Dus legde ik de tekstboeken aan de kant en zocht ik het originele verhaal op. Dat was mijn inspiratie om een eigen verhaal te creëren, met de ondeugende, ontwapenende straatjongen Aladdin en een even jong prinsesje in de hoofdrol.”

Het belooft een grappig en spannend toneelstuk te worden, vol met oosterse sfeer. Elly hoopt alvast dat de theaterzaal in de Kerkstraat weer goed gevuld zal zijn. “Vorig jaar hadden we wat problemen om ons publiek te bereiken, toen we op een aantal scholen in de streek niet langer flyers mochten uitdelen. Daar is toen veel reactie op gekomen en heel wat mensen hebben daarna spontaan aangeboden om vrijwillig bij de schoolpoorten te gaan flyeren. Mede daardoor is onze voorstelling vorig najaar in de Boomse Schouwburg volledig uitverkocht geraakt.”

De opvoeringen van ‘Aladdin Verliefd’ vinden plaats op 7, 8, 11, 14 en 15 maart, telkens vanaf 14.30 uur bij Theater Piep in de Kerkstraat. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via tel. 0486 21 82 64 of via theaterpiep@skynet.be met vermelding van datum, naam, aantal kinderen en aantal volwassenen.