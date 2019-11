Theater aan Twater ziet Vlaamse subsidie geschrapt: “Stank voor dank na 14 jaar hard werken” Ben Conaerts

11 november 2019

19u38 0 Boom Slecht nieuws voor Theater aan Twater. Het internationale straattheaterfestival is een van de slachtoffers van de nieuwe subsidieregeling van de Vlaamse regering. De voorbije twee jaar kon de organisatie nog rekenen op 8.000 euro per jaar, maar dat wordt nu geschrapt. “Onze sector wordt doodgeknepen”, zegt organisator Peter De Ridder.

De besparingen van de Vlaamse regering in de cultuursector treffen ook Theater aan Twater. Het internationale straattheaterfestival, dat de voorbije jaren zo’n 16.000 bezoekers lokte, ziet haar jaarlijkse subsidie geschrapt worden. Die bedroeg de afgelopen twee jaar telkens 8.000 euro, terwijl het festival om en bij de 150.000 euro nodig heeft. Peter De Ridder, voorzitter van de organiserende vzw Kaaimannen, is bezorgd. “Oké, 8.000 euro is misschien maar 5,8 procent van onze middelen. Maar dit gaat zeker consequenties hebben voor onze kostenstructuur. Als we niet aan kwaliteit willen inboeten, zullen we strategischer moeten programmeren. Gelukkig kunnen we nog steeds op het lokaal bestuur, onze privésponsors en uiteraard onze vele toeschouwers rekenen. Maar vanuit de hogere overheid is dit stank voor dank na 14 jaar keihard werken.”

Hoe beter en hoe groter we worden, hoe minder waardering we van Vlaanderen krijgen, lijkt het. Peter De Ridder, organisator Theater aan Twater

Europees label

Volgens het verslag van de beoordelingscommissie is Theater aan Twater niet vernieuwend genoeg. Bovendien wordt getwijfeld aan het bovenlokale karakter van het festival. Argumenten waar De Ridder niets van begrijpt. “Als festival dat al 14 jaar bestaat en een van de grootste onafhankelijke straattheater- en circusfestivals van Vlaanderen is, moeten we plots andere zaken gaan doen om vernieuwend te zijn? Ons festival krijgt ook aandacht van de nationale media en trekt bezoekers uit heel Vlaanderen en zelfs het buitenland. We werken samen met zowat alle Vlaamse circus- en straattheatergezelschappen, we hebben een band met het Circuscentrum Vlaanderen en we kregen zopas nog een Europees label. Hoe beter en hoe groter we worden, hoe minder waardering we van Vlaanderen krijgen, lijkt het.”

Vendelzwaaien

Ook programmator Patrick Poppe begrijpt de argumentatie van de beoordelingscommissie niet. “Vernieuwing eisen: dat is vragen aan het Filmfestival van Gent om niets meer met film maar voortaan iets met dans te doen. Of aan de Zomer van Antwerpen zeggen dat we al dat theater en circus nu wel gezien hebben en dat het tijd is voor iets anders, schilderkunst bijvoorbeeld. Een boekingskantoor zei ons letterlijk dat we maar eens vendelzwaaien moeten programmeren. Grappig bedoeld, maar daar draait het uiteindelijk wel op uit. Wat goed is, moet behouden en beschermd worden in plaats van afgebouwd of doodgeknepen, toch? Festivals die goed zijn en die al jaren gedragen worden door particulieren en tientallen vrijwilligers, die hier een heel jaar lang aan werken, mogen niet de dupe zijn.”

Wat goed is, moet behouden en beschermd worden in plaats van afgebouwd of doodgeknepen, toch? Patrick Poppe, programmator Theater aan Twater

Overlegorgaan

“Wat wij meemaken, maakt heel onze sector momenteel mee”, zegt De Ridder. “Zo’n vijftig festivals, groot en klein, die het Belgische circus al jaren promoten en uitdragen, krijgen niet langer Vlaamse subsidies. We vrezen dat de programmatoren zwaar gaan moeten besparen op de programmatie en dus de betere eigen gezelschappen, die zelf ook al minder subsidie krijgen, niet langer betaalbaar zullen zijn. Op die manier wordt onze sector doodgeknepen. Er is nood aan een duidelijk signaal en aan een regulier overlegorgaan vanuit de sector. Dan kunnen we met gebundelde kracht naar de minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) en naar de commissie stappen om van gedachten te wisselen. De uitnodiging richting het kabinet is alvast vertrokken.”