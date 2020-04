Theater aan Twater 2020 verschuift naar begin september: “Groot deel van programmatie blijft hetzelfde” Ben Conaerts

22 april 2020

15u10 0 Boom Goed nieuws voor de fans van Theater aan Twater. In samenspraak met het gemeentebestuur hebben de organisatoren van de vzw Kaaimannen een nieuwe datum geprikt voor het theaterfestival: zaterdag 5 en zondag 6 september, in combinatie met de jaarlijkse braderie in Boom. “Het wordt een volwaardige editie, mits de coronamaatregelen dit toelaten”, klinkt het. “Veiligheid en gezondheid gaan boven alles.”



Normaal gezien had de 15de editie van Theater aan Twater op 20 en 21 juni plaatsgevonden. Dat dat niet haalbaar was, hadden de Kaaimannen al enkele weken in de gaten. Samen met het gemeentebestuur van Boom zijn ze dan ook op zoek gegaan naar een nieuwe datum: zaterdag 5 en zondag 6 september. Het plan is om het straattheaterfestival te combineren met de jaarlijkse braderie in Boom. In Klein-Willebroek zal er – dat werd eerder al beslist, los van corona – na vier jaar geen festivalluik meer plaatsvinden. Belangrijke voorwaarde: de coronamaatregelen moeten dit natuurlijk wel toelaten. Eerder besliste de Nationale Veiligheidsraad al om alle evenementen tot en met eind augustus te schrappen. Is het opportuun om één week later al een groot evenement met duizenden bezoekers te organiseren?

Exit-strategie

“We vermoeden wel dat de voorlopige einddatum van 31 augustus ver genoeg in de tijd werd gezet om een veilige einddatum te zijn”, zegt voorzitter Peter De Ridder. “We zouden graag in september een boodschap van hoop kunnen brengen. Ons evenement leent zich daar perfect toe, en ook het gemeentebestuur deelt die mening. Wij blijven dus ter beschikking om op 5 en 6 september een volwaardige editie van Theater aan Twater te kunnen organiseren, maar de beslissing ligt uiteraard bij de experten die de exit-strategie bepalen. Alleen wanneer iedereen zich nu aan de maatregelen van de overheid houdt, kan het gewone leven hopelijk zo snel mogelijk weer op gang komen en kunnen we nazomeren.”

Wij horen intussen overal dat de mensen toch nog graag zouden buiten komen, al was het maar in eigen gemeente. Hoe fijn zou het dus zijn om de Bomenaar toch nog iets van vertier en ‘vakantie’ in eigen land te kunnen geven Peter De Ridder

Vertier in eigen land

“Wij horen intussen overal dat de mensen toch nog graag zouden buiten komen, al was het maar in eigen gemeente”, vervolgt De Ridder. “Hoe fijn zou het dus zijn om de Bomenaar toch nog iets van vertier en ‘vakantie’ in eigen land te kunnen geven. Theater aan Twater is daar ideaal voor. Door dit te koppelen aan de braderie kan onze zwaar getroffen middenstand misschien ook een extra graantje meepikken. Het lijkt ons zeker een meerwaarde om dit samen aan te pakken. Alle betrokkenen, zoals standhouders, artiesten en medewerkers, sponsors, leveranciers worden dezer dagen persoonlijk op de hoogte gebracht van de nieuwe datum.”

Kinderdorp

De Kaaimannen hopen alvast op de blijvende steun van bezoekers en sponsors en roepen dan ook op nu al een ticket te boeken. “Dat ticket zal nooit verloren zijn, garanderen we”, zegt programmator Patrick Poppe. “We zullen er sowieso alles aan doen om een mooie en vooral veilige editie te presenteren. Zo wordt een groot deel van de geplande programmatie overgezet. Dat betekent bijvoorbeeld dat op zaterdag nog steeds Grupo Puja afsluit, en op zondag nog steeds Kapitein Winokio optreedt. Ook het kinderdorp, dat tegenwoordig het Hannekesnest heet, komt er opnieuw.”

Mensen die reeds een ticket voor Theater aan Twater kochten, kunnen dit perfect gebruiken op de nieuwe datum. Indien ze dat niet wensen, is hun ticket al geldig voor de editie van volgend jaar. Dat geldt ook voor het geval er alsnog een beslissing zou komen dat zelfs 5 en 6 september niet kan of mag. Tickets voor de nieuwe data kunnen besteld worden via de website www.theateraantwater.be.