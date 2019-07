The Gathering trapt Tomorrowland af onder loden zon Ben Conaerts

25 juli 2019

Het eerste feestje van Tomorrowland kon alweer gebouwd worden op de campingfuif The Gathering. Om klokslag 13 uur liet de Waalse dj Shiver de eerste danceplaten op het zonovergoten Dreamville los. Voor vele kampeerders was het op dat moment nog wat te warm om al uit de bol te gaan. Zij zochten liever verkoeling in de schaduw en bij de vernevelaars. Maar de echte die-hards lieten zich niet afschrikken en dansten hun lijven met plezier nog wat meer in het zweet. Na Shiver mochten onder meer Curtis Alto, DJ Licious en Yves Deruyter het vuur nog wat meer aan de lont steken en Tomorrowland al naar een eerste kookpunt brengen.