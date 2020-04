Textielophaling geannuleerd door coronamaatregelen Ben Conaerts

14 april 2020

14u45 0

De textielophaling van kringloopwinkel Ecoso die in Boom voorzien was op woensdag 15 april, kan niet doorgaan door de coronamaatregelen. De gemeente roept dan ook op je textiel niet buiten te zetten en nog even bij te houden.