Tentoonstelling en rondleiding over befaamd Booms metaalbedrijf Ben Conaerts

16 januari 2020

13u14 0 Boom In de etalages aan de Kaai kan je momenteel een tentoonstelling bezichtigen over de Boomse Metaalwerken. Wie zich nog meer in het bedrijf wil verdiepen, kan op zondag 19 januari deelnemen aan een extra rondleiding.

De Boomse Metaalwerken hebben zowel voor de eigen streek als ver daarbuiten vele producten gemaakt met hoge kwaliteit. In de tentoonstelling in de etalages aan de Kaai wordt het verhaal verteld van dit bedrijf, dat tussen 1923 en 1983 voor heel wat tewerkstelling zorgde in de Rupelstreek. De tentoonstelling loopt nog tot en met vrijdag 31 januari en is doorlopend te bezichtigen.

Op zondag 19 januari organiseren de vzw Emabb en de ArchitectuurLiefhebbers Boom (ALB) een extra rondleiding rond de tentoonstelling. Wie wil deelnemen, wordt om 14 uur verwacht op de Heldenplaats. Deelname kost 5 euro en is ter plaatse te betalen.