Tentoonstelling brengt levensverhalen in beeld Ben Conaerts

05 oktober 2020

14u31 0 Boom Nog tot en met 10 november vind je in de gemeentelijke bibliotheek van Boom de tentoonstelling ‘Levensverhalen in beeld’.

Zorgbedrijf Antwerpen tekent levensverhalen van senioren op. Ondertussen schreven ze meer dan 200 verhalen, die allemaal resulteerden in een hardcover boek voor de senior zelf of voor familie en vrienden. De mooiste foto’s en fragmenten zijn gebundeld in de tentoonstelling ‘Levensverhalen in beeld’. De expo schetst een beeld van de tijdsgeest waarin de tachtigers en negentigers van vandaag opgroeiden en is gratis te bekijken tijdens de openingsuren van de bib.

Wil je jouw leven of het leven van jouw (groot)ouder laten optekenen door een professionele schrijver, op echt romanpapier, dan kan je op dinsdag 10 november deelnemen aan de infosessie ‘In elk leven zit een boek’. Een levensverhalenschrijver vertelt van 19 tot 20 uur in de bib over hoe hij tewerk gaat. De toegang is gratis.