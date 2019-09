Tentoonstelling brengt bevrijding van Boom in beeld Ben Conaerts

03 september 2019

19u05 0 Boom In het gemeentehuis van Boom kan je nog 13 september terecht een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Liberation!’, in het teken van 75 jaar bevrijding.

Willebroek en Boom zijn nauw verbonden in het verhaal van hun bevrijding op 4 september 1944. Het bekende maneuver van Robert Vekemans met een peloton Sherman-tanks onder commando van Lt.-Col. David Silvertop startte aan het Fort van Breendonk en eindigde in Boom aan de Rupel met de overgave van een verraste Duitse brugbewaking. Ter gelegenheid van de herdenking van deze feiten, is er dezer dagen een unieke tentoonstelling te zien in het gemeentehuis van Boom. Onder de noemer ‘Liberation!’ blikken de Erfgoeddienst van de gemeente, de geschiedkundige studiegroep ‘Ten Boome’ en de Modelbouwclub van Willebroek terug op dit stuk geschiedenis.

‘Ten Boome’ selecteerde uit haar archief originele foto’s uit de bevrijdingsdagen en hing ze vergroot aan de wanden. De modelbouwclub vult de zaal met modellen van voertuigen, vliegtuigen en figuren uit WO II. Blikvanger is een speciaal voor de gelegenheid geconstrueerd diorama dat de inname van de bruggen tussen Boom en Willebroek voorstelt. De modellen worden aangevuld met enkele objecten, zoals een uniform van een soldaat van de ‘Black Bull’ Division.

De tentoonstelling is nog tot en met vrijdag 13 september te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.