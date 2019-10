Tentoonstelling ‘Binnen kijken’ brengt strafste Boomse interieurs in beeld Ben Conaerts

10 oktober 2019

20u25 0 Boom De voorbije maanden ging fotografe Evy Raes samen met CC De Steiger op zoek naar de meest interessante interieurs van Boom. Een jury selecteerde per wijk één foto, die door de fotografe opnieuw werd gemaakt. De resultaten zijn te zien in de tentoonstelling ‘Binnen kijken’, die momenteel te zien is in het gemeentehuis.

Evy Raes fotografeerde eerder al opvallende interieurs voor haar boek ‘Kom binnen!’. Op vraag van Booms cultuurfunctionaris Ellen Wesenbeeck ging zij nu specifiek in Boom aan de slag. Inwoners mochten foto’s van hun interieur inzenden, waarna een jury per wijk één winnende foto selecteerde. Raes ging vervolgens bij de winnaars op huisbezoek om de foto’s op haar manier te maken.

“Het project heeft heel verschillende, maar stuk voor stuk interessante beelden en verhalen opgeleverd”, zegt de fotografe. “Uiteindelijk hebben we gekozen voor de interieurs waar het meest interessante verhaal achter schuilt. Zo is er een eeuwenoud huis in de Antwerpsestraat waar de tijd een beetje is blijven stilstaan. Ik ben ook op bezoek gegaan bij een vrouw die na haar scheiding in Boom is komen wonen om een nieuw leven op te bouwen. Boom heeft de reputatie van een soort transitgemeente tussen Brussel en Antwerpen, maar de mensen die ik heb ontmoet, hebben zich wel degelijk in Boom genesteld.”

Of het project in een andere gemeente herhaald zal worden, is vooralsnog niet zeker. Maar als de vraag komt, zou Raes er zelf niet weigerachtig tegenover staan. “Ik vind het geweldig om achter de gevels te mogen kijken en de mensen te leren kennen die er wonen”, glimlacht ze. “Ik sta er altijd van te kijken hoe hartelijk ik ontvangen word.”

De tentoonstelling ‘Binnen kijken’, met foto’s van de opvallendste interieurs van Boom, is nog tot zondag 3 november gratis te bekijken in zaal Lombaerts in het gemeentehuis. Tijdens de jaarmarkt, op maandag 11 oktober, wordt een extra act en een verrassing aan de deur van het gemeentehuis voorzien.