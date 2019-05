Taterkaai verhuist mee naar nieuwe bib Ben Conaerts

22 mei 2019

Met de opening van de nieuwe bibliotheek in de Windstraat heeft ook het project Taterkaai een nieuwe locatie gekregen. Taterkaai is een conversatiemoment waarop anderstaligen op een gezellige en informele manier Nederlands kunnen oefenen. Er zijn steeds Nederlandstalige vrijwilligers aanwezig om het gesprek te begeleiden.

“Thema’s zoals werk, school en voeding komen aan bod, maar deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen kiezen”, zegt schepen van Inburgering Sven Cools (Groen). “Het is de bedoeling dat iedereen die een beetje Nederlands spreekt, de kans krijgt om dit te oefenen. Nederlandse les is het dus zeker niet. Taterkaai wil zo toegankelijk blijven voor iedereen die interesse heeft.”

Taterkaai vindt plaats op donderdag van 19 tot 21 uur in de nieuwe bibliotheek. Deelname is volledig gratis en er is koffie of thee voorzien. Als deelnemers ook thuis willen oefenen, kan dit: de bibliotheek heeft een ‘Taalpunt Nederlands’ met leer-en leesboeken voor elk niveau. Je kan ernaar vragen aan de balie van de bibliotheek.