Taalproject Taterkaai start weer op Ben Conaerts

01 oktober 2020

17u50 0 Boom Het project Taterkaai, waarbij anderstaligen onder begeleiding van vrijwilligers Nederlands leren, start vanaf maandag 5 oktober weer op.

Taterkaai helpt anderstaligen om hun Nederlands bij te spijkeren tijdens praatmomenten in de Boomse bibliotheek. Eerder deze week kregen de vrijwilligers over conversatietafels. Vanaf maandag 5 oktober wordt weer goed en wel van start gegaan.

Wie graag samen zijn of haar Nederlands oefent, kan zich inschrijven bij de dienst Diversiteit via tel. 0475 78 01 77 of diversiteit@boom.be. Taterkaai vindt plaats op maandag tussen 13.30 en 15 uur en/of donderdag tussen 19.30 en 21 uur, telkens in de bib.