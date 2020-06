Taalproject Taterkaai gaat digitaal in zomermaanden Ben Conaerts

19 juni 2020

14u51 0 Boom Het project Taterkaai, waarbij anderstaligen onder begeleiding van vrijwilligers Nederlands leren, gaat digitaal. De komende zomermaanden wordt het mogelijk om telefonisch of via videochat te praten met een anderstalige coach.

Taterkaai helpt anderstaligen om hun Nederlands bij te spijkeren tijdens praatmomenten in de Boomse bibliotheek. Maar nu we door de coronamaatregelen onze contacten met anderen moeten beperken, zijn er voor hen weinig kansen om de taal te oefenen. Daarom gaat Taterkaai tijdens de zomerperiode van start met een online taalondersteuning.

“Op die manier krijg je extra oefenkansen Nederlands in juni, juli en augustus en kan je telefonisch of via videochat praten met een anderstalige coach”, legt schepen van Diversiteit Sven Cools (Groen) uit. “De dienst Diversiteit ondersteunt vrijwilligers om de omschakeling te maken naar de online oefentafel. De online ondersteuning blijft actief zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.”

Wie meer info wil over het initiatief, kan contact opnemen met Fauzia El Hajouti via diversiteit@boom.be of tel. 0475 78 01 77.