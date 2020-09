Sven Van Camp en Phantoms Boom stomen zich klaar voor de competitie: “We willen dit seizoen bevestigen” Henk De Koninck

15 september 2020

18u22 0 Boom De vrouwen van Phantoms Boom maakten vorig seizoen een prachtig debuut in de hoogste klasse met als kers op de taart een plaats in de finale van de beker van België. Jammer genoeg kende de competitie een vroegtijdig einde. Dit seizoen wil coach Sven Van Camp met zijn jonge team bevestigen. De al gespeelde oefenpartijen laten het beste verhopen.

“We zijn begin augustus met de trainingen begonnen”, geeft coach Sven Van Camp aan. “Op die maand tijd zie ik progressie en heb ik al veel goede dingen gezien. Het team is zo goed als intact gebleven. De Amerikaanse Starling zocht andere oorden op en trok naar landskampioen Castors Braine, terwijl guard Vreny Van Driel besliste om te stoppen. Vooral Vreny zullen we op bepaalde momenten missen, want ze behoorde toch tot het meubilair van de club. In de plek van Starling haalden we de Britse Evelyn Adebayo binnen. Op gebied van basketfeeling schat ik ze toch een trapje hoger in , terwijl ze ook over een meer dan behoorlijk shot beschikt. Het is normaal dat ze nog wat aanpassing nodig heeft, maar Adebayo is goed bezig om zich in het team te settelen.”

“Voor de rest zit er genoeg jong talent in de ploeg dat het nu zal moeten bewijzen. Vorig seizoen hebben we boven onze verwachtingen gepresteerd. Nu zullen we moeten bevestigen en dat is niet altijd makkelijk. De gespeelde oefenpartijen tegen respectievelijk Luik, Kangoeroes Mechelen en Waregem, toch drie reeksgenoten, werden winnend afgesloten en laten het beste verhopen.”

Finale beker van België

“We plaatsten ons vorig seizoen voor de finale van de beker en zaten toen in een goede flow. Door de al gekende omstandigheden ging de wedstrijd, die op 14 maart zou gespeeld worden, niet door. Nu wordt de wedstrijd gespeeld op 3 oktober (in Kortrijk, red.). Castors Braine heeft ondertussen wel een totaal andere ploeg . Maar voor ons is het een eer om te mogen spelen en een match waar we als team zeker naar uitkijken.”

Deelname aan de Eurocup

“Vijf jaar geleden bij het ontstaan van de club gaf onze voorzitter aan dat we ooit Europa zouden ingaan. En nu is het zover. Het zal onze eerste Europese deelname worden . We zitten in een poule met het Italiaanse Venetië, het Zwitserse Fribourg en het Franse Landerneau Bretagne. We spelen dus minstens zes topmatchen. Voor mijn speelsters zijn zo’n wedstrijden van goudwaarde, ze kunnen hierin veel ervaring opdoen. Dat die Europese competitie is uitgesteld tot januari 2021 is misschien niet slecht. Dit geeft ons als team de tijd om nog beter op mekaar ingespeeld te geraken.”

Belgische competitie

“Ik verwacht een zeer spannende competitie. Castors lijkt me weer de te kloppen ploeg. SKW heeft met Resimont een supertransfer gedaan en ook zal er rekening moeten gehouden worden met teams als Kangoeroes Mechelen, Namen en reken daar ook maar Luik, Charleroi en Kortrijk bij. Het zal niet makkelijk worden, maar we zullen er klaar voor zijn.”