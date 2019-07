Subsidie van 1,2 miljoen euro voor verdere restauratie PTS Boom Ben Conaerts

01 juli 2019

16u15 0 Boom PTS Boom kan rekenen op een subsidie van 1,2 miljoen euro van de Vlaamse overheid voor de restauratie van het zogenaamde zaagtandgebouw. De werken gaan wellicht begin 2020 van start en zouden ongeveer 2,5 jaar in beslag nemen.

De Provinciale Technische School (PTS) Boom werd in 1930 gerealiseerd en uitgevoerd in art deco-stijl. De oudste delen van het complex werden in 2004 al beschermd als monument omwille van hun historische waarde. Stap voor stap wordt het gebouw gerestaureerd met daarbij de noodzakelijke ingrepen voor het onderwijs, maar ook met respect voor de geschiedenis van het pand. Nu heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) een premie van ruim 1,2 miljoen euro uitgetrokken voor een volgende fase in het project: de restauratie van het zaagtandgebouw, waar de hout- en lasafdeling zich bevinden.

“Na het openleercentrum en de koepel bovenaan de trap zijn binnenkort de lokalen van de hout- en lasafdeling aan de beurt”, zegt directeur Arnold Callay. “Het gebouw wordt daarbij volledig gestript en opgefrist. Het zaagtanddak wordt helemaal vernieuwd en het schrijnwerk wordt nagekeken en waar nodig hersteld en herschilderd. Verder worden de lichtdoorlatende delen van het zaagtanddak opnieuw ingevuld met veiligheidsglas en wordt de afwateringsrichting van de dakgoten verbeterd en omgekeerd. Ook de oorspronkelijke staalstructuur wordt nagekeken, hersteld en brandwerend behandeld.”

De werken zouden aanvankelijk in november van dit jaar van start gaan, maar staan nu op de agenda voor 1 januari 2020. De verwachting is dat het project ongeveer 2,5 jaar in beslag zal nemen. De lessen in het houtbewerkingsatelier, dat zich in het zaagtandgebouw bevindt, kunnen tijdens de restauratie normaal gezien gewoon verder gaan. Voor het lasatelier werd een tijdelijke en externe huisvesting gevonden in een loods op Hoek 76, een bedrijventerrein tussen De Schorre en de Rupeldijk. De leerlingen kunnen daar vanaf volgend schooljaar al terecht in een unit van 700 vierkante meter magazijnruimte en 200 vierkante meter bureelruimte.