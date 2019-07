Streekdj’s tellen af naar hun Tomorrowland: “Er zal van begin tot eind gedanst worden” Ben Conaerts

23 juli 2019

De affiche van de Crystal Stage is er een geworden met zowel gevestigde waarden als opkomend talent uit de streek. Voor Yordan Verhaegen (19) uit Schelle, die draait onder de naam Go’Yie, wordt het zijn eerste keer op een Tomorrowlandpodium. “Ik ben al twee keer naar Tomorrowland gegaan als bezoeker. Dat ik er nu ook zelf op een podium kan staan, is een droom die werkelijkheid wordt. Ik ben Crystal Events dan ook heel dankbaar dat ze me deze kans geven. Ik ben twee jaar bezig als dj en mocht al op het Vice Festival en de Nacht van de Jeugd draaien. Maar Tomorrowland is natuurlijk nog van een andere orde.”

Voor Karl Van der Auwera (28) uit Hemiksem, die draait als Monta, wordt het al zijn derde keer op de Crystal Stage. “Maar wennen doet het echt niet”, glimlacht hij. “Tomorrowland is iedere keer speciaal. Zeker in de Rave Cave, het kleinste maar misschien wel het gezelligste podium van het festival. Van begin tot eind staat het er vol met dansende festivalgangers. Ik draai vooral techhouse en deeptech, maar eigenlijk maakt het niet uit wat je precies draait: dansen doen ze toch. Tomorrowland is echt een festival waar je helemaal jouw ding kan doen, en dat is dan ook wat ik doe.”