Stoot Victor Campenaerts van de troon tijdens feestweekend De Velodroom Ben Conaerts

22 mei 2019

15u06 0 Boom Het fietsbelevingscentrum De Velodroom is bijna één jaar geopend. Dat wordt op zaterdag 25 en zondag 26 mei gevierd met een feestweekend. Op het programma staan onder meer een tandemrit en een virtuele ‘Bestorming van de Bosstraat’, waar werelduurrecordhouder Victor Campenaerts de toptijd op zijn naam heeft staan.

Sinds één jaar vormt de Velodroom de uitgelezen rustplaats voor fietsers en wandelaars aan de Rupel. Je kan er een belevingscentrum ontdekken met een uitgebreide collectie wielertruitjes, een fiets huren voor een fietstocht doorheen het Scheldeland of even verpozen in het themacafé Musette. Om de eerste verjaardag te vieren, wordt komend weekend nog een tandje bij gestoken. Het hele weekend zijn er tal van activiteiten voor sportieve en recreatie fietsers én koersliefhebbers.

Tandemrit

Zo kan je er zowel op zaterdag als zondag vanaf 8.30 uur gaan deelnemen aan de Potjeir Klassieker van WTC Schorretrappers, een bewegwijzerde rit van 60 of 90 kilometer lang. Wie het liever wat korter houdt, kan vanaf 10 uur meefietsen op een familiefietstocht van 17, 28 of 51 kilometer. Op zaterdag staat om 13 uur ook een begeleide tandemrit op het programma voor G-sporters en personen met een visuele beperking. De tandemtocht start aan De Velodroom en gaat van daaruit via een veilige fietsroute van zo’n 20 of 40 km doorheen de Rupelstreek. Peter van de tocht is Ludo Peeters, voormalig geletruidrager en drievoudig ritwinnaar in de Tour.

Doorlopend kan je ook deelnemen aan een virtuele ‘Bestorming van de Bosstraat’. De ‘Bestorming van de Bosstraat’ is een jaarlijkse tijdrit met de Bosstraat in Boom als scherprechter. Zeven jaar geleden, met de eerste editie, was het de toen onbekende Victor Campenaerts die er de recordtijd neerzette. De Velodroom geeft je de kans om de tijdrit nu virtueel af te leggen en jezelf dus te meten met de huidige werelduurrecordhouder. Deelnemers kunnen zich ter plaatse inschrijven voor 2 euro en de opbrengst gaat naar het goede doel.

Je vindt het ganse programma op de website www.deschorre.be.