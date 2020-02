Stijn De Meyer (27) nieuwe voorzitter Groen Boom Ben Conaerts

10 februari 2020

15u23 0 Boom De Boomse afdeling van Groen heeft een nieuw voorzittersduo verkozen. Stijn De Meyer (27), die voorheen ondervoorzitter was, zal nu de voorzittersrol opnemen. Daarin wordt hij bijgestaan door kersvers ondervoorzitter Lesley Jacobs (42). Oud-voorzitter Koen Peeters zal voortaan de rol van politiek secretaris opnemen.

Reeds een jaar drukken de groenen hun groene stempel op het beleid in Boom. Het nieuwe voorzittersduo wil deze groene beweging laten doorvloeien naar de Bomenaars zelf. “We willen het dorpsgevoel in Boom aanwakkeren, Bomenaars terug samenbrengen en laten meewerken aan een groenere, betere gemeente”, zeggen Stijn De Meyer en Lesley Jacobs. “Daarvoor durven we te rekenen op de inbreng en participatie van alle Bomenaars, om samen een positief verhaal te schrijven. Dat doen we elke dag opnieuw met frisse moed en een hoop optimisme.”