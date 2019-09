Steve Tielens zoekt nieuwe woning in ‘Huizenjagers’: “Ik woon graag in Boom, maar wil meer groen opzoeken” Ben Conaerts

20 september 2019

15u45 0 Boom De Boomse zanger Steve Tielens (48) is op maandag 23 september te zien in het VIER-programma ‘Huizenjagers’. Samen met zijn vrouw Veerle gaat hij op zoek naar een nieuwe woning in de Antwerpse rand. “Ik woon heel graag in Boom, maar zou graag wat meer de rust en het groen opzoeken.”

Het leven van zanger Steve Tielens is nauw vervlochten met de Rupelstreek. Hij groeide op in Rumst en woont nu al jaren in Boom. Samen met zijn vrouw Veerle en zijn twee kinderen betrekt hij een rijhuis in de Antwerpsestraat. “Ik woon heel graag in Boom, maar de omgeving is niet ideaal”, zegt de zanger. “We wonen hier vlakbij een drukke straat, met slechte luchtkwaliteit. Daarom overweeg ik wat groener en rustiger te gaan wonen. Ik heb al een zeer druk leven als artiest en ik heb nood aan een thuis waar ik mijn batterijen kan opladen.”

Een ideale opdracht dus voor de ‘Huizenjagers’ van VIER. Op maandag 23 september is te zien hoe zij voor de ‘koning van de polonaise’ een nieuwe woning zoeken. “Ik zou ergens gezellig en knus willen wonen in de buurt van Boechout en Hove. Daar heb ik een aantal zeer goeie vrienden wonen”, legt Tielens uit.

Kaarten naast elkaar leggen

Toch is het nog niet zeker of de zanger effectief de Rupelstreek zal verlaten. “Op dit moment is het vooral een kwestie van rustig alle kaarten naast elkaar te leggen en samen te evalueren met mijn vrouw en mijn kinderen. Mijn deelname aan ‘Huizenjagers’ is op dat vlak alleszins heel nuttig geweest. Mijn vrouw en ik hebben drie woningen bezocht waarvan één er echt wel uitsprong. Maar meer kan en mag ik natuurlijk niet verklappen”, knipoogt Tielens.

En wat met Monique, de assistente die eeuwig voor hem klaarstaat en nu slechts op een paar minuten van bij hem vandaan woont, in Niel? “Dat komt wel goed. Als ik ooit verhuis, zal zij haar karretje wel aanpikken”, lacht de zanger.

‘Huizenjagers’ met Steve Tielens wordt maandag om 19.40 uur uitgezonden op VIER.