Steve Tielens wil Rupelstreek laten herleven met shownamiddagen: “Horeca heeft onze steun nodig” Ben Conaerts

06 juli 2020

15u25 0 Boom De Boomse zanger Steve Tielens is na enkele stille maanden door corona weer klaar om de podia te bestormen en voor de vrolijke noot te zorgen. De komende maanden organiseert hij onder de noemer ‘De Rupelstreek herleeft’ een aantal shownamiddagen.

Zanger Steve Tielens heeft er net als veel van zijn collega’s enkele zware maanden opzitten. Door de coronacrisis zag hij noodgedwongen een heel aantal optredens en daarmee ook zijn inkomsten wegvallen. Maar nu is de Bomenaar weer klaar om de podia te bestormen en organiseert hij de komende maanden een aantal shownamiddagen. Die vinden plaats in brasserie De 3Ri4en in Rumst. “Een ideale locatie”, vindt Tielens. “Bij goed weer kunnen we ook op het terras een feestje bouwen, met zicht op de dijk en de rivier.”

De Boomse zanger kijkt nu al uit naar de eerste show. “Ik heb door de coronacrisis lang niet kunnen optreden. Maar nu komt er stilaan weer schot in de zaak en komen de telefoontjes weer binnen. Ook de horeca heeft er een bijzonder moeilijke periode opzitten. Met de show- en themanamiddagen ‘De Rupelstreek herleeft’ wil ik mijn steentje bijdragen om onze cafés en restaurants er bovenop te helpen én de mensen van de streek vergasten op een onvergetelijke namiddag. Met beperkte plaatsen en allemaal coronaveilig natuurlijk.”

De eerste shownamiddag vindt plaats op donderdag 17 september. Bezoekers worden ontvangen met een feestelijke welkomstreceptie met een glaasje cava, kunnen daarna genieten van een lekker menu met stoofvlees en frietjes en vervolgens genieten van een namiddagshow met Steve Tielens, Danny De Roover, Youston en Ron Davis, en nog andere gasten. Tickets kosten 39,5 euro en zijn te reserveren via tel. 03 888 79 43 of info@3rivieren.be. Later zullen er nog andere data worden bekendgemaakt.