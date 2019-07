Steve Tielens strikt Wendy Van Wanten voor nieuwe clip: “Natte droom die werkelijkheid wordt” Ben Conaerts

02 juli 2019

15u26 7 Boom De Boomse zanger Steve Tielens heeft voor de videoclip van zijn nieuwste single ‘We goan noar ’t strand’ een beroep kunnen doen op Wendy Van Wanten. “Met haar mogen samenwerken, dat was een beetje een natte droom die werkelijkheid wordt”, knipoogt Steve.

Steve Tielens heeft met ‘We goan noar ’t strand’ een verrassende zomersingle uit. Niet alleen brengt hij het nummer in zijn streekdialect, hij is erin ook als rapper aan het werk te horen. Maar misschien is de grootste verrassing nog wel de videoclip van het nummer, waarin plots Wendy Van Wanten opduikt. “Met Wendy mogen samenwerken, is zo’n beetje een natte droom van mij die werkelijkheid wordt. Ik heb al langer meer dan een muzikaal boontje voor haar en geef toe, welke man zou er nu niet eens een keer met Wendy ‘noar ’t strand’ willen!”, lacht Steve.

Rappend alter ego

Zelf is de zanger in de videoclip te zien als ‘MC Steve’, zijn in het dialect rappende alter ego, compleet met petje, gouden kettingen en hemdje met luipaardprint. “Ik hou ervan om te verrassen en zoek steeds naar leuke, nieuwe invalshoeken”, legt hij uit. “Ik wou al langer eens een nummer in mijn eigen dialect maken en met dit liedje kon dat perfect. Ik ben afkomstig van de regio Mechelen en woon in Boom, dus het is een beetje een mengeling van het Mechels en het Booms-Antwerps geworden. Maar het is nu niet de bedoeling dat ik voortaan al mijn nummers in het dialect ga zingen.”

De videoclip is hier te zien.