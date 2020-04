Steve Tielens lanceert emotionele nieuwe single ‘Sterrenkind’ met 8-jarige Kayleigh: “Je kind verliezen? Ik kan me die pijn niet voorstellen” Ben Conaerts

01 april 2020

15u53 0 Boom Na de carnavalskraker ‘Dikke Scheisse’ met Filip D’haeze toont de Boomse zanger Steve Tielens zich in zijn nieuwe single ‘Sterrenkind’ van een geheel andere kant. Met het nummer, dat hij brengt met de 8-jarige zangeres Kayleigh Floren uit Wechelderzande, wil hij ouders die hun kind verloren een hart onder de riem steken. “Ik kan me die pijn niet voorstellen.”

“Het idee rond deze single broeit al een tijd bij mij”, begint Steve Tielens. “Enkele jaren geleden werd ik gevraagd om te zingen op de begrafenis van het kindje van een goede vriendin. Ik heb dat gedaan, maar ik was achteraf compleet uit mijn lood geslagen. Ik heb daar op vraag van de ouders het nummer ‘Kaarsje in mijn hart’ gebracht en heb me geprobeerd daarbij sterk te houden, maar nadien op de terugweg naar huis ben ik ingestort. Ook al kan ik me de pijn die het moet doen je kind te verliezen niet voorstellen, ik heb toen beslist om er ooit een nummer rond te maken.”

Dat nummer is ‘Sterrenkind’ geworden, een opvallend ingetogen lied dat Steve samen zingt met Kayleigh Floren, een 8-jarig zangeresje uit Wechelderzande bij Lille. “Vorig jaar ben ik tijdens een optreden met de mama van Kayleigh aan de praat geraakt. Het bleek dat zij bij de geboorte van Kayleigh een gelijkaardige situatie had meegemaakt. Een vrouw die gelijktijdig met haar moest bevallen, verloor toen haar kind. Ik heb de ouders van Kayleigh nadien gevraagd of ik met haar de single ‘Sterrenkind’ mocht opnemen. Ik ben blij dat zowel zij als Kayleigh dat zagen zitten en hoop dat we met deze single een beetje steun kunnen bieden.”

Sylvie Melody

Voor Kayleigh zelf is het al de derde single in haar nog prille muziekcarrière. Zij kreeg de muziekmicrobe mee van haar vader Jan Floren, die optreedt onder de naam Jake. “Zingen is Kayleighs liefde en leven”, glimlacht Jan. “Ze zingt al van toen ze nog pampers droeg en ze zou nog zingen als ze slaapt. Nadat we in 2018 eens samen een duet hebben opgenomen, heeft ze vorig jaar met ‘Ben’, een cover van Sylvie Melody, een eigen single uitgebracht. Die heeft het behoorlijk goed gedaan en heeft een aantal optredens met zich meegebracht.”

“Het was superleuk om nu eens met Steve Tielens een lied op te kunnen nemen”, zegt Kayleigh. “Hij is heel sympathiek en heel grappig. Met wie ik nog eens een duet zou willen opnemen? Liefst met Jo Vally of Sylvie Melody. Ik droom ervan om later net als zij van zingen en optreden mijn beroep te kunnen maken.” “We steunen Kayleigh ten volle in haar droom”, vult Jan aan. “Maar ze moet ook gewoon buiten spelen en naar school gaan. Ze is pas acht jaar. Ze moet de kans krijgen om gewoon kind te kunnen zijn.”

Berrefonds

Ook de vzw Berrefonds, die zich inzet voor ouders die een kind verliezen, zet mee de schouders onder de single en gaat ‘Sterrenkind’ onder haar leden verdelen. “Als wederdienst ga ik gratis voor de vzw optreden, waardoor zij extra opbrengsten kunnen genereren”, zegt Steve. “Het Berrefonds levert ontzettend mooi werk voor mensen die hun kind verliezen, of dat nu gebeurt tijdens de zwangerschap, net na de geboorte of bij een iets ouder kind. Zij kunnen alle steun voor hun werking goed gebruiken.”

‘Sterrenkind’ is te beluisteren via alle bekende download- en streamingplatforms en is samen met de duetten met Filip D’haeze, Wendy Van Wanten en José Sep, terug te vinden op het nieuwe album ‘Parels & Duetten’ van Steve Tielens, dat binnenkort uitkomt.