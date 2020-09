Steve Tielens kijkt uit naar nieuwe concerten: “Geweldig om meteen voor een volle zaal te kunnen staan” Ben Conaerts

14 september 2020

14u12 0 Boom Steve Tielens staat voor een drukke week. Op donderdag is de Boomse zanger de headliner van de show ‘De Rupelstreek herleeft’ in Rumst, op vrijdag staat hij met zijn nieuwste project in Bar Hasart in zijn thuisgemeente.

Steve Tielens voelt het weer kriebelen. Na enkele stille maanden ten gevolge van de coronacrisis is hij weer klaar om de podia te bestormen. Op donderdag 17 september is hij onder de noemer ‘De Rupelstreek herleeft’ te gast in brasserie De 3Ri4en in Rumst. “Samen met enkele bevriende artiesten als Thaisa en Danny De Roover wil ik de mensen trakteren op een gezellige shownamiddag”, blikt hij vooruit. “Dat het evenement is uitverkocht, maakt het alleen maar extra bijzonder. De eerste grote show sinds de coronacrisis en meteen een ‘full house’. Uiteraard respecteren we wel de nodige regels.”

Eén dag later treedt Tielens opnieuw op in de Rupelstreek, meer bepaald in zomerbar Bar Hasart in het gemeentelijke park van Boom. En het belooft verrassend te worden, verklapt te zanger. “Geen schlagers, geen polonaises, want dat mag coronagewijs niet”, legt hij uit. “Ik haal voor één keer de Michael Jackson, Frank Sinatra en Prince in mezelf naar boven. Het Aartselaarse duo Midnight Promises zal me begeleiden.”

Het optreden vindt plaats om 20 uur in Bar Hasart. De toegang is gratis.