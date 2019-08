Steve Tielens geeft show in taverne Obelisk Ben Conaerts

23 augustus 2019

De Boomse zanger Steve Tielens geeft op dinsdag 3 september een optreden in taverne Obelisk. Samen met Sabine en Gino Verano geeft hij een show in het teken van de ‘Vlaamse klassiekers’. Voorafgaand kan je genieten van een ‘Klassiekermenu’ met tomatenroomsoep en stoofvlees met frietjes. Eten kan tussen 12.30 en 13.30 uur, de show begint om 14.30 uur. Tickets kosten 37 euro en zijn te bestellen via tel. 0479 93 48 83.