Steve Tielens en Wendy Van Wanten sluiten jaarmarktweekend af Ben Conaerts

14 oktober 2019

15u28 0 Boom Het Boomse jaarmarktweekend heeft maandagnamiddag zijn apotheose gekregen met een dansnamiddag in het Feestpaleis. Lokale held Steve Tielens kwam er optreden met Wendy Van Wanten en Frank Valentino.

De lokale volkszanger Steve Tielens kwam maandagmiddag een feestje bouwen in het Feestpaleis. In zijn opzwepende stijl liet hij jong en minder jong in polonaise door de zaal trekken. Opvallende gasten waren Frank Valentino en Wendy Van Wanten, met wie Tielens al samenwerkte voor zijn videoclip ‘We goan noar ’t strand’. “Maar daar blijft het niet bij”, verklapt Tielens. “Later dit jaar breng ik samen met Wendy nog een duet uit. We gaan een romantische versie maken van een bekende wereldhit. Het wordt een échte plakker, dat de voorbode is van een nieuw album dat volgend jaar verschijnt.”

De dansnamiddag was de afsluiter van wat opnieuw een spetterend jaarmarktweekend is geworden. Het hele weekend stond het centrum bol van de activiteiten, met onder meer verschillende tentoonstellingen, de gebruikelijke jaarmarktfoor en de traditionele paarden- en veeprijskampen. Een heel aantal plaatselijke handelaars had de gelegenheid aangegrepen om standjes op te stellen voor hun etalages. Daardoor was de markt tachtig meter groter dan vorig jaar.