Stad onderzoekt premie voor mantelzorgers na voorstel van oppositiepartij Boom één

Ben Conaerts

27 november 2019

14u07 0 Boom Oppositiepartij Boom één pleitte de voorbije gemeenteraad voor de invoering van een mantelzorgpremie. Meerderheidspartijen N-VA en CD&V zijn het voorstel genegen, maar willen het eerst in detail bespreken in een gemeenteraadscommissie.

In 44 van de 70 Antwerpse gemeenten bestaat er al een gemeentelijke mantelzorgpremie. Dat is een premie die maandelijks aan een mantelzorger wordt toegekend. “Onze gemeente loopt dus achter”, zegt oppositieraadslid Anita Ceulemans (Boom één). “Voor mantelzorgers is deze premie nochtans een belangrijke vorm van erkenning. In de meeste gemeenten gaat het om een bedrag tussen de 25 à 30 euro per maand. Dat is geen maandloon, maar voor iemand die de eindjes aan elkaar moet knopen, kan dat een belangrijk bedrag zijn. Als we ervan uitgaan dat er zo’n 100 mantelzorgers zijn in Boom, zou het de gemeente zo’n 30.000 euro per jaar kosten.”

Volgens raadslid Johan Van Limbergen (N-VA) kan de premie beter eerst besproken worden in de commissie Armoede. “Ik denk dat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar de regels en voorwaarden en naar de praktische kant van de zaak, vooraleer we het in de gemeenteraad goedkeuren”, aldus Van Limbergen. Uiteindelijk gingen alle meerderheidspartijen met dat voorstel akkoord en beslisten ze het punt te verdagen.

“Niemand trekt het nut van de mantelzorger in twijfel”, zegt raadslid Tom Dewandelaere (CD&V). “Deze mensen verdienen zeker steun en erkenning. Maar in de gemeenten waar deze premie al een feit is, zijn er verschillende regels en voorwaarden en circuleren er verschillende bedragen. Dat moet dus eerst grondig bekeken worden.”