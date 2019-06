Sporthal Braxgata komt in handen van gemeente: “Financiële perikelen mogen niet in de weg staan van toekomst hockeyclub” Ben Conaerts

21 juni 2019

17u11 0 Boom Het gemeentebestuur wil de sporthal van hockeyclub Braxgata in eigen beheer nemen via een erfpacht. Kostprijs: 2,2 miljoen euro. “Dit is de beste oplossing voor alle partijen en voor alle gebruikers”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V).

De Braxhall, de sporthal van hockeyclub Braxgata in De Schorre, komt in handen van de gemeente Boom. De hockeyclub zit al een tijd in financieel slechte papieren en hoewel de gemeente eerder al een renteloze lening toestond, blijkt de situatie op lange termijn niet houdbaar. De voorbije gemeenteraad werd dan ook beslist om de eigendommen te herschikken en de overdracht van de topsporthal voor te bereiden. Op donderdag 27 juni moet ook de provincieraad zich nog over het punt uitspreken.

Concreet blijft de provincie Antwerpen eigenaar van de gronden, maar zal ze nu ook de gebouwen en velden onder haar hoede nemen. De gemeente verwerft de topsporthal van de provincie via een erfpachtregeling voor zestig jaar aan een kostprijs van 2,2 miljoen euro. Vanaf 2021 zal de provincie de overige infrastructuur – het clubgebouw en de velden – in beheer geven van hockeyclub Braxgata voor een vergoeding van 100.000 euro per jaar.

“Deze deal is de beste oplossing voor alle partijen”, meent schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V). “Het is voor ons een mogelijkheid om de kosten en de werking van de site mee te beheren en gezond te houden. Tegelijk vermijden we dat de eventuele financiële perikelen rond vastgoed en infrastructuur in de weg zouden komen te staan voor de ontwikkeling van de hockeyclub. Ook voor de andere gebruikers, waaronder judoclub Fudji Yama, basketclub Phantoms Boom en de Boomse scholen, is deze deal de beste garantie dat zij in de toekomst van de Braxhall gebruik kunnen blijven maken.”

Oppositiepartijen Boom één en Vlaams Belang zeggen dat ze altijd al hun twijfels hebben gehad bij het dossier. “Al in het begin hebben wij onze vraagtekens geplaatst bij de constructie achter de sporthal”, zegt Hans Verreyt (VB). “Wij vroegen ons af waarom de gemeente de sporthal toen al niet in eigen beheer liet bouwen. Nu heeft de gemeente vijf jaar verloren en heeft ze de kans gemist om van in het begin haar eigen accenten te leggen. Het is jammer dat de Bomenaar nu moet betalen om de problemen van een ander op te lossen.”

“Op financieel vlak doen we zeker geen slechte zaak”, merkt Van Hoeck op. “Met een totale prijs van 2,8 miljoen euro betalen, inclusief de eerder toegekende leningen, betalen we een stuk minder dan de schattingswaarde van 3,65 miljoen euro. Als wij in het begin de sporthal zelf zouden hebben gebouwd, zouden we sowieso een stuk meer betaald hebben. De prijzen in de privé zijn nu eenmaal een stuk scherper dan voor de overheid.”

Het plan is om op de gemeenteraad september een begrotingswijziging goed te keuren, zodat het nodige budget kan worden vrijgemaakt. Tegen eind dit jaar zou de erfpachtovereenkomst afgerond moeten zijn.