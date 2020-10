Sportdienst werkt twee routes uit voor geocaching Ben Conaerts

13 oktober 2020

14u14 0 Boom De gemeentelijke sportdienst heeft in Boom twee routes uitgewerkt voor geocaching. Je kan op speurtocht gaan in Noeveren en in Boom Centrum.

Boom treedt toe tot de wereld van geocaching. Dat is een buitenspel waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger om ergens ter wereld een verstopplaats te vinden. Er zijn in de wereld meer dan 1 miljoen van zulke geocaches verstopt. Nu vind je er dus ook twee op het grondgebied van Boom.

In de wijk Noeveren wacht je een wandeltocht van ongeveer 4 kilometer, waar je de tocht aan de hand van foto’s laat bepalen. Je moet de foto’s in de juiste volgorde zetten en de weg volgen die door de pijlen op de foto’s wordt aangeduid. Als je alles foutloos doet, kan je de eindcoördinaten bepalen om de cache te vinden.

In de wijk Centrum sta je voor een wandeltocht van 3,5 kilometer, waarbij je langs verschillende opgegeven coördinaten passeert en daar op zoek gaat naar een foto die ter plaatse is genomen. Je moet de vraag oplossen die bij de foto hoort en kan op die manier de eindcoördinaten bepalen. Eens je de schat gevonden hebt, kan je je naam en de datum noteren in het logboek.

Als je de smaak te pakken hebt, kan je op de website www.geocaching.com nog andere caches terugvinden.