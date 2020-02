Sportdienst organiseert racketlontornooi Ben Conaerts

19 februari 2020

14u41 0 Boom De sportdienst organiseert op vrijdag 21 februari zijn jaarlijkse racketlontornooi. Je kan er jezelf gaan bewijzen in drie racketsporten op één avond.

Tijdens het racketlontornooi speel je samen met je partner in één wedstrijd tafeltennis, badminton én softtennis. Iedereen die graag een balletje slaat of handig is met een badmintonracket, is dus welkom. “Je hoeft zeker niet de drie sporten te beheersen”, klinkt het bij de sportdienst. “Deelnemen is belangrijker dan winnen.”

Het tornooi vindt plaats vanaf 19 uur in de Braxhall. Je kan je inschrijven via de sportdienst op tel. 03 888 56 50 of sport@boom.be. Tussen 19.30 en 19.45 uur kan je je ook ter plaatse inschrijven.