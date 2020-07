Sportdienst houdt wandelzoektocht Ben Conaerts

02 juli 2020

18u40 0 Boom De Boomse sportdienst organiseert deze zomer voor de vijfde keer een wandelzoektocht. Nog tot 30 oktober kan iedereen eraan deelnemen.

De wandeling is negen kilometer lang en loopt langs de wandelknooppunten doorheen De Schorre. Je kan de wandeling doen wanneer je zelf wil, met 30 oktober als uiterste datum. Jammer genoeg is de tocht niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Een deelnameformulier kost 3 euro en is te koop aan de balie van het gemeentehuis, bij de sportdienst, in het infokantoor Toerisme Rupelstreek en De Musette. Wie zijn deelnameformulier terug binnenbrengt vóór 31 oktober op het gemeentehuis of de sportdienst maakt bovendien kans op een mooie prijs. De prijsuitreiking vindt plaats op 11 november 2020.