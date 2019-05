Speeltijd voor jeugdboef is voorbij: vier jaar effectief celstraf

Patrick Lefelon/Belga

29 mei 2019

14u18 0 Boom De 18-jarige Faissal A. (18) uit Boom is veroordeeld tot vier jaar cel voor vier gewapende overvallen of pogingen daartoe in de eindejaarsperiode. De jongeman stond op het moment van de feiten onder huisarrest én onder verlengd toezicht van de jeugdrechter.

Faissal A. stond eigenlijk onder huisarrest maar daar trok hij zich niets van aan. Hij pleegde rond de jaarwisseling 2018 een reeks overvallen. Eerst kwam een kapperszaak in Boom aan de beurt. Hij bedreigde een medewerker met een mes en stal 600 euro uit de kassa.

Een week later, op 3 januari 2019, viseerde hij een kapsalon in de straat waar hij woonde, maar de eigenares verweerde zich. Hij zette de vrouw een mes op de keel en prikte haar er ook mee in de buik. De dame liet zich niet onbetuigd en spoot haarlak in zijn ogen, waarna de tiener zonder buit wegvluchtte.

Weer twee dagen later sloeg hij toe in een apotheek in Boom, waar hij met een mes begon te zwaaien. De zaakvoerster duwde de alarmknop in en Faissal A. moest opnieuw zonder geld afdruipen.

Op 16 januari maakte hij nog 300 euro buit in een zonnecenter in Antwerpen, nadat hij de uitbater met een mes had bedreigd. Een week later, op 23 januari, werd hij gearresteerd in de Abdijstraat op het Antwerpse Kiel. Hij verzette zich hevig, waardoor een van de politiemensen een polsfractuur opliep. De man was 44 dagen arbeidsongeschikt.

Faissal A. bekende de feiten. Hij had de overvallen gepleegd, omdat hij geld nodig had voor zijn cannabisverslaving. Hij vroeg de rechtbank om hem nog een tweede kans te geven. De man zit momenteel in de gevangenis in de Begijnenstraat, tussen de “grote jongens.” Een heel andere omgeving dan in de jeugdinstellingen waarin hij om de haverklap werd opgesloten.

“U hebt al kansen genoeg gekregen van de jeugdrechter en u hebt ze allemaal verkwanseld. Enkel een zware, effectieve straf is op zijn plaats”, oordeelde de rechter. Faissal A. krijgt vier jaar cel. Hij moet ruim 9.500 euro aan schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Hij zal zich voor de feiten die hij als minderjarige pleegde, ook nog moeten verantwoorden voor de rechtbank, want hij werd daarvoor uit handen gegeven door de jeugdrechter.