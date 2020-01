Speelpleinwerking wordt duurder: “Tarieven waren al jaren niet aangepast” Ben Conaerts

07 januari 2020

14u18 0 Boom De tarieven voor de speelpleinwerking worden hoger. Bomenaars betalen voortaan 2 euro per dag meer, voor niet-Bomenaars gaat het om een meerkost van 4 euro per dag.

Boomse gezinnen die voortaan van de speelpleinwerking gebruik willen maken, betalen vanaf dit jaar 6 euro per dag. Voor niet-Boomse gezinnen geldt een dagtarief van 10 euro per dag. “Het was al twaalf jaar geleden dat deze tarieven waren aangepast”, zegt schepen van Jeugdbeleid Abdel El-Hajoutti (CD&V). “De tarieven die onze buurgemeenten hanteren, liggen allemaal hoger. In Aartselaar betalen niet-inwoners bijvoorbeeld 11 euro per dag. Dat was dus een verschil van 5 euro. Bovendien hebben we sociale tarieven voor mensen die het moeilijk hebben. We zijn voor deze prijsstijging zeker niet over één nacht ijs gegaan.”

Oppositiepartij Boom één betreurt het dat de tarieven voor Boomse gezinnen niet ongewijzigd kunnen blijven. “Mensen die gaan werken, hebben vaak geen andere keuze dan hun kinderen naar de speelpleinwerking te brengen. Deze gezinnen jaag je nu op kosten”, vindt Andy Janssens (Boom één).