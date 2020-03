Spartacus Run wordt verschoven naar oktober wegens coronamaatregelen Ben Conaerts

20 maart 2020

16u57 0 Boom De Spartacus Run zal niet doorgaan op 3 mei. De organisatoren van Golazo hebben beslist de hindernissenloop in De Schorre af te gelasten door de coronamaatregelen. Ze hebben wel al een nieuwe datum gevonden, op zaterdag 10 oktober 2020.

“Op onze evenementen komen veel mensen samen en dus moeten wij als organisator onze verantwoordelijkheid blijven nemen”, aldus de organisatoren van Golazo. “De gezondheid van elke deelnemer, medewerker, kortom, van ieder van ons primeert. Dus hebben we beslist om de Spartacus Run, die gepland was voor mei, af te gelasten.”

De organisatoren hebben wel al een nieuwe datum kunnen prikken voor ‘de zwaarste hindernissenloop van het land’. De obstacle run is verplaatst naar zaterdag 10 oktober. “We zijn blij dat we er samen met onze partners in zijn geslaagd om al een nieuwe datum te kunnen vastleggen. We starten nu al met onze voorbereidingen zodat we er tegen dan helemaal klaar voor zijn.”

Al wie zich had ingeschreven voor de Spartacus Run, werd op de hoogte gebracht met een persoonlijke mail. De organisatoren laten ook nog weten dat je de Spartacus Run virtueel kan lopen via de Keep Moving-app. Alle info daarover vind je op de website www.keepmoving.eu.