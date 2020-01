Soepverkoop levert 4.400 euro op voor goede doel Ben Conaerts

15 januari 2020

17u19 0 Boom De soepverkoop van Curieus Boom heeft 4.400 euro opgeleverd. Dat bedrag wordt verdeeld onder twee plaatselijke goede doelen.

Al enkele jaren organiseert Curieus Boom, in samenwerking met Boom één en de Jong-Socialisten Boom, een soepverkoop. In het kader van Music for Life maken ze en verkopen ze soep ten voordele van het goede doel. De verkoop van eind vorig jaar heeft 4.400 euro opgeleverd.

De helft van het bedrag werd nu overhandigd aan Welzijnsschakel Boom, een organisatie die zich inzet voor kansarme gezinnen. De andere helft zal later overhandigd worden aan Studiepunt, dat zich richt op huiswerkbegeleiding van kwetsbare jongeren.