Sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek komt huurders tegemoet in coronatijden Ben Conaerts

28 maart 2020

12u58 0 Boom Voor veel huurders van Goed Wonen Rupelstreek zijn deze coronatijden financieel een zware dobber. De sociale huisvestingsmaatschappij toont zich dan ook bereid deze mensen tegemoet te komen. In sommige gevallen wordt de huur zelfs kwijtgescholden.

Goed Wonen Rupelstreek verhuurt in het centrum van Boom een aantal pop-upwinkelpanden aan startende ondernemers. Denk maar aan de broodjeszaak Happie, tattooshop Old Blood Tattoo en de accessoirewinkel Karla Van Ghelder. Voor deze huurders betekent de verplichte sluiting van hun handelszaak een zware financiële tegenslag. Daarom heeft het bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij beslist de huur tijdens de periode van sluiting kwijt te schelden. “Op die manier hopen we dat zij na deze moeilijke periode hun handelszaak kunnen verderzetten”, zegt algemeen directeur Frank Maeremans. “Ook voor de sociale initiatieven in de wijk KaDrie die we ondersteunen, wordt voor de duur van de sluitingsperiode de huur kwijtgescholden. Het gaat dan om het buurthuis Boomkewies en de vzw ABC Rupelstreek, die op het gelijkvloers van ons gebouw Antwerpsestraat 443-447 zijn gevestigd.”

Ook aan de particuliere huurders van Goed Wonen Rupelstreek wordt tegemoet gekomen. “We kregen al enkele vragen van huurders om een uitstel van betaling te krijgen. Zoals steeds komen we daaraan tegemoet. Dan werken we samen met de betrokken huurder een haalbaar afbetalingsplan uit.”

Maatschappelijk werker

“We doen intussen al het mogelijke om onze dienstverlening draaiende te houden”, vervolgt Maeremans. “Ons kantoor is dan wel gesloten, we blijven wel telefonisch en per mail bereikbaar. Mensen kunnen ons dus altijd bereiken, niet alleen voor een technische melding, ook indien ze een vraag om hulp hebben. Ze worden dan doorverwezen naar de juiste dienst- of hulpverlening. Alle administratieve formaliteiten worden geregeld via mail of via de post. Onze technische dienst voert enkel nog heel dringende herstellingen uit, niet-dringende herstellingen plannen we in op een latere datum. En onze maatschappelijk werker houdt nauw contact met een aantal kwetsbare huurders om op de hoogte te blijven van hun situatie.”