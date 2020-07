Sluikstort wordt strenger bestraft: “Wie betrapt wordt, krijgt meteen boete” Ben Conaerts

23 juli 2020

14u45 0 Boom Het gemeentebestuur gaat strenger optreden tegen sluikstorters. Wie betrapt wordt op sluikstort, mag zich meteen aan een boete verwachten.

“We krijgen sinds de coronacrisis steeds meer meldingen van sluikstorten, en ook onze diensten stellen steeds vaker vast dat mensen hun afval in de straten of de natuur achterlaten. We kunnen dit natuurlijk niet tolereren”, klinkt het bij het Boomse gemeentebestuur.

“Daarom gaan we hier strenger tegen optreden. Waar in het verleden vaak waarschuwingen werden gegeven, zal er vanaf nu onmiddellijk een boete worden uitgeschreven aan de sluikstorters. We zullen de komende weken nog extra maatregelen nemen om de vervuilers sneller te kunnen opsporen.”

Wie afval heeft, kan terecht bij het recyclagepark van Igean, waar je heel wat zaken gratis kan aanbieden. Igean doet er ook alles aan om de recyclageparken op een veilige manier te organiseren en de wachttijden tot een minimum te beperken. Wil je een boete vermijden, breng dan al je afval naar het recyclagepark.

