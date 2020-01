Shoppers vallen opnieuw in de prijzen met ‘Beleef Boom’ Ben Conaerts

17 januari 2020

13u39 0 Boom De gemeente heeft de prijzen van de maandelijks ‘Beleef Boom’-wedstrijd uitgereikt. Dat gebeurde in pralinezaak Leonidas Choc’Amour in de Hoogstraat.

René Bolssens, Bruno Denutte, Bjorn Baten, Frank Rits en Arne Servaes werden verrast met een mooie prijs. Vier van hen kregen een cadeaucheque ter waarde van 50 euro, die gebruikt kan worden in het Boomse handelscentrum. De hoofdprijs was, zoals iedere keer, een duodagticket voor Tomorrowland.

Met ‘Beleef Boom’ wil de gemeente mensen stimuleren om naar Boom te komen. Wie aankopen doet in Boom, spaart automatisch tombolakansen. Elke maand worden er uit de shoppers enkele winnaars gekozen die een mooie prijs in de wacht slepen. Alle info is te vinden op de website www.beleefboom.be.